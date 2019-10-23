【彈劾特朗普】駐烏克蘭大使現身作證　白宮反擊指是抹黑運動

美國總統特朗普被指與烏克蘭總統通話時，向對方施壓要求他調查自己的競選對手拜登，因此深陷「通烏門」醜聞，遭到美國眾議院發起的彈劾調查。美國駐烏克蘭大使10月22日爆出新的證供，白宮則反擊指這是一場有組織的抹黑運動。

10月22日，美國駐烏克蘭大使泰勒（Bill Taylor）赴國會出席一場閉門聽證會，成為針對美國總統特朗普（Donald Trump）「通烏門」彈劾調查的一大重要進展。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，根據該媒體獲得的泰勒開場白文件，泰勒在接受聽證時放出猛料，他表示自己獲告知，在烏克蘭公開宣布展開有助於特朗普連任的調查之前，包括對前副總統拜登（Joe Biden）的調查，特朗普將不會向烏克蘭提供軍事援助。

CNN：爆炸級的證詞

CNN評價指「泰勒爆炸級的證詞，可能會為民主黨針對特朗普的彈劾調查火上加油。」該媒體又同時表示，泰勒這一證詞也削弱了白宮的說法。白宮此前宣稱，對烏克蘭的援助和調查之間不存在「交換條件」，但泰勒卻表示，他多次被告知，這兩者存在聯繫。

泰勒作證時還多次引述美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）的話。泰勒表示，桑德蘭之前告訴烏克蘭官員，如果想安排烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）到白宮與特朗普會面，就必須先公開宣布調查。但桑德蘭告訴他，他這麼說犯了個錯誤。「事實上，桑德蘭大使說，包括安全援助在內的『一切』都取決於這樣一個聲明（烏克蘭宣布公開調查）」，泰勒還補充說，特朗普希望澤連斯基「在一個公開場合」發佈下令調查的聲明。

泰勒還透露了國家安全委員會一名官員告訴他的話：特朗普對桑德蘭說，他堅持讓澤連斯基「在麥克風下說自己正在對拜登和涉嫌干涉2016年大選進行調查」。

CNN的金牌主播庫珀（Anderson Cooper）說，對特朗普而言，這可能是最重要的一天。

白宮：抹黑運動

來自佛羅里達州的民主黨眾議員舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）稱泰勒的證詞是「我所聽到的最說明有罪的證詞」。民主黨議員林奇（Stephen Lynch）指，這次聽證會的證詞是一個巨大轉折，「我覺着它可能加速事情（彈劾調查程序）發展。」

但是白宮則否認有「交換條件」。白宮指特朗普沒有做錯事，形容這是一場由極左國會議員與激進官僚發起的有組織抹黑運動，對憲法發起挑戰。

白宮又在10月22日一項聲明中說：「今天只是出自民主黨人出於政治動機的閉門秘密聽證的更多的三重道聽途說和選擇性的泄露。這種荒唐事每天都在繼續，不斷浪費納税人的時間和金錢。」