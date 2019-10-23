特朗普抱怨彈劾調查遭批評指用詞不當　白宮急護航澄清

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美國總統特朗普（Donald Trump）10月22日在Twitter留言，稱國會對他的彈劾調查是「私刑」。不過他卻就「私刑」一詞而被批評有種族歧視之嫌，白宮隨即急忙澄清，強調他的言論純粹表達不滿。

特朗普的Twitter留言提到「假如某日，如果民主黨人當選總統，而共和黨人甚至以很小的優勢贏得眾議院，他們就可以彈劾總統，而不需要正當程序或公正或任何合法權利。所有共和黨人都必須記住他們目睹的一切 — 私刑 （lynching），但是我們會贏！」

「私刑」（lynching）在美國歷史上與奴隸及種族歧視有獨特關係。根據美國全國有色人種協進會（NAACP）資料顯示，當地在1882至1968年間，合共錄得超過4700宗私刑事件，當中有近7成半受害者都是黑人。另外有多少企圖逃跑的奴隸被抓後遭受私刑則是未知之數。

白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）被問到特朗普的言論是否帶有歧視意味時，澄清對方並非將自己的遭遇與美國史上最黑暗的一頁比較，指這只是他表達自己上任以來被傳媒窮追猛打的不滿。

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