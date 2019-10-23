中國代表無法出席宇航聯大會　北京證實因不獲美國發放簽證

第70屆國際宇航聯大會日前在華盛頓召開，但是中國代表卻不見身影。中國外交部證實，中國代表因不獲美方發放簽證，而缺席了大會。

10月23日，在中國外交部記者會上，有記者提問，在國際宇航聯大會的活動上，據說中方無法出席，是因為中國代表團赴美簽證受阻，要求外交部證實。

對此，發言人華春瑩回應說：「我也從媒體上看到了有關消息。之後馬上向中國國家航天局進行了解核實。的確，中方代表團集體缺席今年的國際宇航聯大會，原因就是美方沒有及時發放簽證。」

華春瑩還說，中國一直是航天多邊合作的支持者，也是國際宇航聯大會的重要參與方，每年均派代表團參會。她透露，今年7月，中方在會議召開前3個月就向美方提交了參加國際宇航聯大會的初步人員名單，中國國家航天局代表團於10月12日又前往美國駐華使館，但直到會議開始那一天，中方代表團團長都沒有獲得美國簽證，導致中方代表團無法參加開幕式、局長論壇等重要活動。

她稱，現任國際宇航聯合會副主席、中國航天科技集團公司副總經理，以及國際宇航聯合會選舉委員會委員、中國宇航學會秘書長等一批人員也未獲得美國簽證。

華春瑩還表示，在此次大會開幕儀式上，美國副總統彭斯（Mike Pence）發表講話，他沒有就美國的航天政策或國際合作宣布什麼新東西，但卻宣稱要推動以美國為主導的國際航天合作，要與「志同道合的熱愛自由的」國家合作。她稱，這番富有政治色彩的講話引起台下多國觀眾的反感，認為這與國際宇航聯主張國際合作的宗旨相悖。

華春瑩還說，事實上，這次中國國家航天局遭遇的赴美簽證問題只是冰山一角。一段時間以來，美方對中方的學者、學生、企業界人士和科技人員等赴美頻頻採取拒絕發放簽證、拖延簽證申請、吊銷赴美長期簽證、盤查騷擾等措施，阻撓中美正常的人文交流與人員往來，損害了中方人員的安全與合法權益。

此外，近期，美方違反1947年《聯合國和美國關於聯合國總部的協定》中規定的義務，拒絕向多名俄羅斯、伊朗等國赴美出席第74屆聯大的代表團成員發放簽證。

華春瑩又批評，美方把簽證問題「武器化」，一再藐視國際責任和義務，阻礙正常的國際交流與合作，對國際社會各方正當權益造成威脅和損害。「我們敦促美方認真反省，切實改正。」