日本北海道大學教授在中國被拘　日媒指中國用計誘捕

日本《北海道新聞》報道，在中國拘捕的是40歲左右的北海道大學教授，該教授於9月3日應中國政府智庫，中國社會科學院（簡稱社科院）的邀請訪華，後於社科院為其準備的一家北京旅館遭中國當局拘捕。

《北海道新聞》報道稱，該男子曾在日本防衛省的防衛研究所以及外務省工作，因此中國當局有可能以邀請其訪華之名，將其誘捕。

報道引述消息人士稱，該男子被社科院邀請訪華，原計劃在中國滯留兩週。被捕後日本駐華使館人員已經與該男子會面，目前沒有出現健康問題。

報道還稱，該名男子在2018年曾獲中國方面邀請訪華，據社科院近代史研究所的網站顯示，該男子於2018年9月11日在研究所舉辦了一場題為《中日戰爭初期日本的和平行動》的講座。

被捕男子身邊人士推測：「他是一名風險意識很高的研究者，但因為去年被邀請過，所以可能放鬆了警惕。」這名人士還認為，不少日本研究者都受到中國政府相關機構邀請，「如果一開始目的就是拘捕，那太令人震驚了。」

當地時間10月23日，日本首相安倍晉三（右）會見了到訪日本的中國國家副主席王岐山。（AP）

安倍要求中國積極應對事件

國家副主席王岐山23日與日本首相安倍晉三會晤時，安倍有提到北海道大學教授遭逮捕一事，要求中國積極應對該事件。

法新社引述日本政府發言人須賀芳秀表示，安倍在會見王岐山時，「肯定要求中國對日本國民的拘留採取積極應對」，但沒有透露雙方談話細節。

中國外交部發言人華春瑩在較早前的21日表示，她不知道此案的細節，並表示中國「一向依法對待涉嫌違反中國法律的外國人。」 華春瑩說：「我們希望日本能提醒其公民尊重中國的法律法規，避免在中國從事非法活動。」