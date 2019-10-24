【中美貿易戰】習特擬簽首階段協議　美議員提出質疑

中美計劃於11月份簽署第一階段的貿易協議，但是美國議員魯比奧質疑，中國是否會遵守承諾。

美國重量級參議員魯比奧（Marco Rubio）10月23日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪時，對白宮與中國達成的第一階段貿易協議提出了質疑。

魯比奧告訴CNBC：「如果你看下已經公布的聲明，你會發現很難讓中國方面承認他們同意報道中的內容。」

「我不認為我們一開始就和他們達成了協議，」魯比奧說。「他們會盡量逃避。」

即使中國最終與特朗普（Donald Trump）簽署了「第一階段」協議，魯比奧仍懷疑中國是否會信守諾言。「我相信他們會同意那些他們不打算遵守的事情。」

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。

這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三周、四周或五周的時間。」

中國方面後來也證實兩國的確達成了第一階段的協議。

中美談判隊伍正在緊鑼密鼓地籌備協議的細節。彭博社此前報道稱，中國方面想要進行更多的談判，以確定第一階段協議的細節。同時，中方希望特朗普取消12月的關税上調計劃，但特朗普政府尚未同意這麼做。

據悉，美國將於12月15日開始對中國另外1,600多億美元的商品加徵15%的關税。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月21日在接受霍士新聞（Fox News）採訪時說：「如果第一階段的協議進展順利，我們有可能將12月的關税取消。」

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）則試圖降低人們對協議的預期。羅斯10月21日對霍士電視台表示，簽署時間不如達成「正確的交易」重要。

萊特希澤和姆努欽10月25日即將再次與劉鶴通話，就中美協議內容進展交流。

姆努欽也透露，他與萊特希澤計劃在11月的APEC領導人峰會前，與劉鶴在峰會舉行場地智利聖地亞哥會面。