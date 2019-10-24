【中美貿易戰】經濟學家：休戰為時太晚　美經濟陷衰退風險驟增

路透社最近對多名經濟學家進行的調查顯示，中美貿易談判一直是「進一步，退幾步」，雖然最近休戰，但目前的關税比3個月前要高，美國經濟在未來兩年陷入衰退的風險持續上升。

路透社10月23日公布一個最近對多名經濟學家進行的調查，結果顯示中美貿易戰最近的休戰並不是一個經濟轉折點，無助於降低美國經濟在未來兩年陷入衰退的重大風險。

此次調查於10月18日至23日進行，對100多名經濟學家進行了調查。調查發現，雖然白宮宣布與中國達成了第一階段協議，但美國經濟未來一年及以後的增長和通脹預期幾乎沒有變化。

紐約巴克萊銀行（Barclays）經濟學家拉賈德哈爾克薩（Ajay Rajadhyaksha）指出，過去18個月來，中美貿易談判一直是「進一步，退幾步」的經典案例。儘管最近在貿易談判中出現了令人鼓舞的聲音，但目前的關税比3個月前要高。

拉賈德哈爾克薩指，預測顯示，低於趨勢水平的美國經濟增長將持續到2020年的大部分時間。但認為美國和世界經濟將在未來幾個月避免衰退，不過美國不會像2018年那樣成為全球經濟的火車頭。

美國經濟在未來12個月陷入衰退的機會中位數從一個月前預測的30%上升到35%，是這輪經濟擴張中最高的百分比。在接下來的兩年內，這一比例保持在45%的高位。

75%接受調查的經濟學家稱，美中貿易戰最新的進展並不是緩和經濟不確定性的轉折點。

大多數經濟學家（45人中有27人）認為從現在到2020年年底，中美貿易關係將保持不變。在其餘的經濟學家中，對貿易前景的展望大致好壞參半。

蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）高級經濟學家加蒂埃利（Sal Guatieri）表示，美國聯儲局可能在10月份進行第三次減息，並在2020年推出一些温和的財政支持措施，但這些措施不會阻止美國經濟進一步放緩，不過刺激措施應該會抵消貿易保護主義帶來的摩擦，從而延長創紀錄的經濟增長。