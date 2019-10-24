中國船隻離開中越有爭議水域　學者稱北京或有更大行動

中國「海洋地質8號」在有爭議水域的海洋勘探活動引發了中越新衝突，雖然中國船隻10月24日離開了，但是學者稱北京或有更大行動。

據路透社10月24日報道，海事數據顯示，中國的一艘石油勘探船10月24日駛離越南控制的海域。此前，這艘勘探船在南海同越南船隻陷入三個多月的緊張對峙。

報道稱，根據一個追蹤船隻動向的網站「海事交通」的數據，中國「海洋地質8號」石油勘探船24日上午在至少另外兩艘中國船隻的護航下，從越南專屬經濟區駛離。

但是報道也指出，國際戰略研究所（IISS）的研究員哈晃合（Ha Hoang Hop）說：「中國決心向越南施壓，要求其停止與外國合作伙伴在該地區的聯合石油勘探和生產。」

哈晃合還說：「中國很可能會派遣一個石油鑽井平台，到『海洋地質8號』在越南專屬經濟區進行勘探的地區，進行鑽探。」

據悉，中國宣稱對南海幾乎所有海域都擁有主權，中國劃出的「九段線」深入越南和菲律賓等國的200海里專屬經濟區。北京政府認為此線之內區域均為中國版圖。但是菲律賓和越南等國也對南海有聲索權。

2019年7月初，中國派船在越南海域進行地震勘測後，河內和北京之間的緊張關係升級。8月初的時候，「海洋地質8號」曾短暫離開有爭議的水域，但是很快又於8月13日回來了。

河內外交部多次指責中國勘探船及其護航船隻侵犯越南的主權，要求中國船隻駛離越南的海域。此外，越南還有活動人士到中國駐越南的大使館前舉行抗議，聲稱要讓世界知道越南的憤怒。

越共總書記阮富仲也呼籲在南海要保持克制。他說，在主權和領土完整方面，越南「永不妥協」。

但是中國國防部長魏鳳和10月21日說，南海是中國固有領土。他說，「老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟。」