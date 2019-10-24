英國貨櫃車藏屍案　警方證實39名死者全為中國人

英國東部埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生貨櫃車藏屍事件。英國警方證實車上39名死者均為中國人。

路透社引述警方指，死者為31男8女。當局表示，曾到過北愛爾蘭3處物業蒐證，而該名25歲貨車司機仍然被扣查。

英國東部埃塞克斯郡發生貨櫃車藏屍事件。事件有共39人死亡，當局將屍體移出車廂。（Reuters）

較早前英國獨立電視公司（ITV）及英國廣播公司（BBC）等媒體報道，亦指車上39名死者全為中國人。《環球時報》報道，已向中國外交部領保中心查詢，對方回覆是正在核實信息，尚未有任何可以發布的消息。

這宗英國近20年來最嚴重的屍體發現案，警方初步判斷認為39名死者中，其中一人是年輕人，其餘38人則為成年人。警方較早前表示涉事貨櫃車或來自保加利亞。當局其後作出修訂，指貨櫃車是由比利時澤布呂赫（Zeebrugge）出發，再入境到埃塞克斯郡的珀弗利特（Purfleet），再於短時間內由來自北愛爾蘭的拖頭運走。

涉案卡車拖車司機，25歲的北愛爾蘭人羅賓遜（Mo Robinson），事發後被警方以涉嫌謀殺罪扣查。當局同時調查事件是否涉及偷運人口的犯罪集團。

英國埃塞克斯郡貨櫃車發現屍體案，有民眾到現場獻花悼念。（路透社）

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英國公路運輸協會（Road Haulage Association）行政總裁伯尼特（Richard Burnett）向英國廣播公司（BBC）表示，該貨櫃應該有冷凍設備，其最低溫度可達攝氏零下25度，所以認為他們可能長期處於低溫地方而喪命。

英國過往亦曾發生偷渡客在運送過程中死亡的悲劇。2000年，多佛港有58名中國偷渡客被發現在一輛運載蕃茄的貨車內窒息致死。