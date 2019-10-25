【中美貿易戰】納瓦羅拒直接回應　美國有否要求中國調查拜登

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）10月24日接受媒體採訪，期間被問及中美貿易談判問題。他以相對強硬的語氣，拒絕直接回答有關美國是否總統得朗普是否在中美貿易談判期間，要求中國政府調查美國前副總統拜登。

納瓦羅10月24日拒絕就美國有否在中美談判中提及調查拜登一事作出評論。（Getty Images）

他當天接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，沒有直接就此作出回應。他說：「你（節目主持人休托（Jim Sciutto））無權得知政府的閉門談判內容。」

休托反駁稱，若政治進入貿易談判，美國人有權得知。

納瓦羅及後企圖轉移視線，談及「新聞中匿名消息來源的問題。」但主持人隨之回應：「我在問您一個直接的問題：作為談判的一部分，你曾否提及調查調查拜登？」納瓦羅再度迴避並說：「你在問我有關談判中白宮在關上的門後發生了什麼。」

除了關於拜登的議題，納瓦羅當天還透露中美首階段貿易協議文件的內容。他接受霍士商業新聞網絡（Fox Business Network）訪問時指，中美首階段貿易協議包含有關知識產權的部份，以及執行機制細節。

納瓦羅透露，有關首階段協議的好消息是，協議採納5月中方撕毀承諾時有關知識產權章節幾乎全部的內容。他解釋，實際上，意味如果中國竊取美國的知識產權，華府可以採取報復行動，而北京不能作出報復。

納瓦羅也提到，首階級協議的重點亦在於執行機制。他表示，中方要同意適用於往後各個階段的執行機制，如果沒有執行和監管機制，就不能達成協議。

美國總統特朗普和中國國家主席習近平預計11月會在智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會會面，簽署首階段協議。美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和中方官員25日通話，跟進協議內容。