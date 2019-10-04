中國是否會調查拜登以獲得更好的協議 美學者解析

在中美談判即將舉行之際，美國總統特朗普突然公開呼籲中國調查他的競選對手拜登。中國是否會幫助特朗普，以獲得更好的協議呢？

綜合媒體10月4日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）近來被曝施壓烏克蘭調查競選對手拜登（Joe Biden），他因此遭到彈劾調查。但是特朗普並不畏懼，反而要求更多的國家調查拜登父子。

特朗普10月3日在離開白宮前往佛羅里達州時對記者表示，他認為中國和烏克蘭都應該調查拜登和其子亨特（Hunter Biden）。「順便說一句，同樣地，中國應該對拜登父子展開調查。因為在中國發生的事情和在烏克蘭發生的事情一樣糟糕。」

特朗普指責，在拜登擔任美國副總統時，亨特2013年利用陪同其父親拜登訪華的機會為他的基金獲利15億美元。目前還沒有證據顯示拜登和他的兒子有腐敗行為。

路透社10月4日報道稱，中國問題專家認為，北京會拒絕特朗普調查拜登的請求。

曾擔任奧巴馬（Barack Obama）政府國家安全委員會東亞事務高級主任的貝德(Jeffrey A.Bader)說，北京有長期的不干涉外國政治的公共政策。北京「不想捲入或被認為捲入美國總統選舉」。

在加州大學聖迭戈分校執教的政治學者史宗瀚（Victor Shih）認為，中國官員可能「試圖暗示，如果信息具有破壞性，可能會以政策讓步換取信息」。

但是史宗瀚也表示，然而，對於北京來說，為了不增加特朗普連任的機會，隱瞞任何關於特朗普對手的潛在對手負面信息可能更有意義。

美國戰略暨國際研究中心資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）認為，中國可能想幫助特朗普脱困，同時達成更好的貿易協議，但我懷疑他們會如此直接地干涉美國政治。「他們知道風險，包括押錯注。」

報道還稱，一名消息人士說，總統的評論可能被解讀為試圖將貿易談判與國內政治聯繫起來。他還說，將國內政治與中國不公平的貿易行為混為一談，並不是達成大交易的好辦法。

對於特朗普的言論，美國有線電視新聞網（CNN）10月3日報道稱，中國官員感到驚訝，他們說無意捲入美國的政治糾紛。

報道稱，當被問到相關問題時，一名中國外交官說，在這方面暫時沒有什麼可評論的。「這相當混亂，我們不想介入美國政治生活。」

報道還稱，特朗普在白宮外的一位盟友說，他說到了中國政府官員的信息，詢問特朗普建議對拜登展開調查是否是認真的。他的回答是：調查腐敗是贏得特朗普好感的簡單方法。