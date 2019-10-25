美國副總統彭斯講話　被指想「魚與熊掌兩者兼得」

美國副總統彭斯（Mike Pence）10月24日發表對華政策演說，雖然在多個問題上繼續猛烈批評北京，但是彭斯否認美國尋求與中國「脱鈎」。分析人士認為，與2018年彭斯發表的被視為聲討中國的「檄文」的講話相比，這次演講的語調相對平衡一些，北京可能會鬆一口氣。

批華不留情

美國《華爾街日報》24日報道稱，彭斯在演講中稱中國是一個戰略和經濟上的競爭對手，並以他迄今為止最強硬的措辭批評北京對待穆斯林少數民族的方式，並讚揚了美國總統特朗普（Donald Trump）在貿易和其他問題上正面對抗北京的做法。

英國路透社24日的報道稱，彭斯24日指責中國在香港限制「權利和自由」，並且抨擊美國企業耐克（Nike））和美國國家籃球協會（NBA）在言論自由的分歧上選擇與中國同一陣線。

報道稱，彭斯指責中國在香港限制「權利和自由」，他還指責中國對待新疆維吾爾族穆斯林的方式。

華盛頓欲魚和熊掌兼得？

英國路透社24日報道，彭斯的演講似乎旨在為美中達成貿易協議鋪平道路。但與此同時，在2020年美國總統大選即將舉行之際，試圖說服各界，特朗普對中國堅持強硬態度。

英國廣播公司（BBC）24日評論稱，跟2018年被認為「開啟新冷戰」的彭斯首場中國演講相比，儘管他這次依然抨擊了中國多項內政與外交政策，但演講言辭明顯較為温和，將重點放在美中共存的未來。

卡內基國際和平基金會副總裁包道格（Douglas Paal）認為，彭斯的講話是「一個膚淺的政治演講，而不是一個指導性的戰略文件」，彭斯的演講顯示，特朗普政府希望達到兩個相互矛盾的目標。

包道格表示：「彭斯的講話顯示，特朗普政府試圖在擁有蛋糕的同時又把它吃掉。特朗普政府想用即將與北京簽署的迷你型貿易協議來讓市場平靜下來，同時讓其政治基本盤放心，在對付中國的問題上，特朗普比他的前任都更為強硬。」

在他看來，這種情況導致的矛盾對於公開的政治話語來說是意料之中的，而彭斯本可以提出一個清晰而具有說服力的對華策略。

戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的甘迺迪（Scott Kennedy）將彭斯的講話視為，為「那些原本就不太協調，也不太融合安全、經濟和政治政策舉措提供理由」。

北京或鬆一口氣

有評論認為，彭斯這次講話的語調相對緩和，一方面是為兩國下個月可能簽署初步的貿易協議營造一個比較好的氛圍，同時也為了緩衝美國參議院可能批准一項香港法案對美中關係以及貿易協議帶來的衝擊。

美國政治新聞網站Politico援引中國問題專家史劍道（Derek M. Scissors）的話說，美國國會總是比總統更願意與中國作對，如果國會開始制定法律中國認為是干涉其內政的事情，會有很大的影響。

美國共和黨參議員10月16日表示，雖然中國發出將進行報復的威脅，但他們希望迅速推進支持香港示威的立法。

有分析認為，北京儘管會對彭斯提出的批評感到不滿，但是他這次講話的語氣相對緩和，尤其是有關美國不尋求與中國進行對抗或是脱鈎，而是尋求與中國繼續接觸，建立更好關係的表態會讓北京鬆了一口氣。