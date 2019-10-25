彭斯發表對華政策演講　稱美不尋求與中國脱鈎

美國副總統彭斯（Mike Pence）10月24日在華盛頓智庫威爾遜國際學者中心（Wilson Center）發表對華政策演說。彭斯在貿易、香港與宗教等多個問題上猛烈批評北京，但是彭斯否認美國尋求與中國「脱鈎」，稱美國不尋求與中國對抗，不尋求遏制中國發展，美國想要和中國領導人建立建設性的關係。

多次提到香港

在所謂的不公平貿易行為、擴大在南海與東海影響力、台灣、香港、新疆和宗教問題等多個問題上，彭斯對北京的政策進行了措辭嚴厲的批評。

彭斯批評北京違背了與美國在雙方貿易談判中作出的承諾，而且在一些不公平貿易行為上反而變本加厲。他特別批評北京加大了竊取美國知識產權的行為。

彭斯還指責北京擴大在南海和東海的軍事影響力。他說，北京的這些行為給美國的盟友和區域的安全構成威脅。

彭斯還對敏感的台灣、香港、新疆和宗教問題批評北京。彭斯說，北京監禁了超過一百萬的維吾爾穆斯林。因其對待新疆穆斯林少數族群的方式，美國追究了北京的責任，9月份，特朗普（Donald Trump）總統對一些中國官員實施簽證限制，並且對中國20個公安部門和八家企業實施制裁。

彭斯指責北京繼續打壓實行台灣的國際空間。他說：「在過去的一年裏，中國通過金錢外交誘使另外兩個國家與台北斷交轉而承認北京，增加了台灣民主的壓力。」彭斯說，美國今年批准了更多的對台軍售，以展示對台灣的支持。

彭斯的講話也多次提到香港，表示美國支持香港民眾以非暴力的方式對自由和民主的抗爭。他說：「在數百萬民眾走上街頭和平抗議之際，我們為香港民眾發聲。特朗普總統很早就明確表示，必要要有尊重港人權利的和平解決方案，這些權利是1984年《中英聯合聲明》所列明的。」他說，香港人民在這場抗爭中展現出對自由民主的追求也鼓舞了美國人。

批美企「為金錢對中國低頭」

在24日的講話中，彭斯也批評了美國大企業為在中國的經濟利益而犧牲了美國人所崇尚的精神。

彭斯說，太多美國的跨國企業向中國的金錢和市場的誘惑叩頭，他們不僅不批評中國政府，也不積極表達美國的價值觀。

他說，耐克（Nike）在香港問題上，「選擇把社會良心拒之門外」。耐克在中國的門店下架了休斯頓火箭隊的商品，加入了中國政府以及對火箭隊總經理推文的抗議。

彭斯還把矛頭對準美國職業籃球聯賽（NBA）。他說：「一些最大牌的球星和老闆，他們經常行使他們的自由來批評這個國家，但是在中國民眾的自由與權利問題上，他們卻失聲了。NBA與中國共產黨政府為伍，壓制言論自由，行為就像是那個威權政權全資擁有的子公司。」

美不尋求與中國脱鈎

但是彭斯否認美國尋求與中國「脱鈎」，儘管「美中關係面臨諸多挑戰」。

彭斯強調，華盛頓仍然致力於在平等互惠的基礎上與北京建立務實的合作關係。他還表示，美中兩國有望在11月舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上達成第一階段貿易協議。

彭斯說，人們有時候會問，特朗普政府是否尋求與中國「脱鈎」，「答案是響亮的『不』。」

他說：「總統已經明確表示，美國不尋求與中國對抗。我們尋求的是公平競爭的環境，開放的市場，公平的貿易，以及中國尊重我們的價值觀。我們不尋求遏制中國發展。我們想要和中國領導人建立建設性的關係，就像我們和幾代中國人享受的關係一樣。如果中國向前一步，抓住這個獨特的歷史機遇重新開始，停止那些佔了美國人太久便宜的貿易行為，我知道特朗普總統已準備好並願意開啟新的未來。」

彭斯表示，美國與中國首階段的貿易協議有望11月在智利舉行的APEC領導人峰會上達成。他說，中國領導層向特朗普總統表達了達成協議的意願。而雙方也有希望在第一階段貿易協議的基礎上進一步解決美中經貿關係中如知識產權保護、市場準入、強制性技術轉讓等長期的結構性問題。