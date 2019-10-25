布拉格解除與北京友好城市關係後　捷克總統批評反情報部門

捷克首都布拉格10月初解除與北京的友好城市關係，導致捷克和中國的關係惡化。在此背景下，親華的捷克總統澤曼（Milos Zeman）批評捷克的反情報部門，應該調查經濟犯罪等，而不是尋找虛構的俄羅斯和中國「間諜」。

俄羅斯衛星通訊社10月25日報道稱，澤曼日前在一個電視台上，批評捷克的反情報部門「國家安全與信息服務局」，指其應該調查經濟犯罪、打擊腐敗，而不是尋找虛構的俄羅斯和中國「間諜」。

報道指出，捷克政府連續第4年提議澤曼以建國紀念日為契機，將國家安全與信息服務局負責人庫德爾卡（Michal Koudelka）升為准將，但均遭總統拒絕。

澤曼說：「我告訴總理先生：讓庫德爾卡先生不要再假裝尋找俄羅斯和中國間諜，而應該針對捷克的經濟犯罪。」

他表示，國家安全與信息服務局文件稱，捷克90%的反情報活動針對俄羅斯和中國的「間諜」。澤曼指出，該部門最好打擊反腐敗，「這最終將是有益的」。

近來中國和捷克的關係顯著惡化，原因就是布拉格解除與北京的友好城市關係。布拉格市政府10月初宣布，同意取消3年前與北京簽署結為姐妹城市關係的友好城市協議，因為北京不願意重新談判協議中有關「一個中國」條款的措辭。