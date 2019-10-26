情婦提議大婆「賣斷」賤男老公　兩女討價還價5.5萬元成交

老公可以賣多少錢？印度卡納塔卡邦一名婦人發現老公外遇，怒氣衝天之下直接找第三者理論，不料情婦突然提議，如果婦人能把老公讓給她，就願意幫忙償還在外積欠的債務。最終2人以50萬盧比（約港幣5.5萬）成交，婦人就這樣把自己的老公賣給他的情婦。

據WORLD OF BUZZ報道，拉米雅（Ramya）和丈夫結婚多年，最近卻發現丈夫時常下班不回家，一番調查才知道，原來丈夫在外面有情人，甚至還會在她家過夜；為此夫妻倆吵得不可開交，最終拉米雅忍無可忍，決定直接找這隻「狐狸精」攤牌。

起先正宮和第三者的戰爭一觸即發，未料情婦在談判過程中突然開出條件，只要拉米雅願意和丈夫分開，就能協助償還拉米雅在外欠下的債務。

負債累累的拉米雅經過冷靜思考後，認為丈夫已對她沒感覺，留在身邊也沒用，於是答應她的條件；一開始她開出170萬盧比，但被認為太高，好像丈夫不值這個價，在雙方議價後，最終以50萬盧比成交，拉米雅順利把腥夫賣掉，達成「大婆」與「二奶」雙贏的交易。

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