王毅談習近平2020年出訪　敦促日本重信守諾

中日關係近來不斷升温，中國國家主席習近平2020年有望訪日。中國外長王毅敦促日本為這次訪問創造友好氣氛。

綜合媒體10月26日報道，中國外交部長王毅在10月26日上午開幕的第15屆北京-東京論壇上表示，中日兩國應當建立更高水平的政治互信，日本要在有關歷史和台灣問題上重信守諾，不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。

王毅在致辭時強調，定於2020年春季的中國國家主席習近平作為國賓訪日將成為新時代兩國關係的「里程碑」，認為應當攜手營造友好氛圍。

王毅還指出，雙方應把互不構成威脅、互為合作伙伴的共識反映到行動上。他表示歡迎日本參與中國主導的「一帶一路」經濟帶構想。

中日關係近來比較熱絡，早在2019年的大阪G20峰會上，安倍晉三就曾邀請習近平訪日。當時新華社報道稱，習近平當地時間6月27日在大阪會見安倍晉三。安倍晉三代表日本政府邀請習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，習近平原則接受邀請。

共同社9月26日還報道稱，日本外相茂木敏充9月26日與王毅舉行會談，雙方確認為中國國家主席習近平預定於2020年春季訪問日本展開合作。

近來，安倍晉三多次提到要將中日關係推向新高度。安倍晉三10月9日在參院全體會議上就中日關係表示，「已決心擴大所有層面的交流，把中日關係推上新階段，開創中日新時代。」

另外，中國國家副主席王岐山10月份訪日時，也同日本首相安倍晉三討論了習近平訪日一事。

《日本時報》10月23日稱，安倍晉三和王岐山23日會晤時一致同意為習近平明年春天對日本的國事訪問做好準備，讓這次訪問成為一次有意義的訪問。