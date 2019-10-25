【中日關係】王岐山會見安倍晉三　冀保持溝通確保習近平訪日成功

日前以中國國家主席習近平特使身份出席日本德仁天皇即位慶典的國家副主席王岐山，在周一（21日）至周五（25日）一併對日本進行友好訪問，分別會見首相安倍晉三、副首相兼財務大臣麻生太郎等。

其中王岐山在會見安倍晉三時，他先是並對日本遭遇罕見超強颱風災害造成嚴重傷亡和損失表示同情和慰問，其後就表示，習近平在6月時與安倍晉三就推動構建契合新時代要求的中日關係達成一系列重要共識，兩國關係迎來新的發展機遇。

王岐山以中國國家主席習近平特使身份出席日本德仁天皇即位慶典。（美聯社）

王岐山指，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿着和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。中方願同日方不斷鞏固政治互信，深化務實合作，擴大人文交流，構建建設性安全關係，攜手共做多邊主義的維護者、開放合作的推動者、文明對話的踐行者，為促進世界和地區和平穩定與發展作出積極貢獻。

王岐山又提到，習近平原則同意應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持密切溝通協調，積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功。

王岐山提到希望中日雙方保持密切溝通協調，確保習近平明年春天的訪問順利實現並取得圓滿成功。（美聯社）

安倍晉三則表示中日交往歷史悠久，傳統友誼深厚，當前兩國經貿務實合作不斷加深，在國際事務中並肩應對，對亞洲乃至世界和平與繁榮承擔重大責任。日中都正在步入新的時代，兩國領導人大阪會晤推動日中關係全面恢復正常，未來攜手合作潛力巨大。安倍晉三亦稱，日本熱切期待習近平明年春天對日本進行國事訪問，願妥善處理台灣等敏感問題，與中方一道，加強頂層設計，保持高層交往勢頭，共同努力建設美麗和諧、面向未來和充滿活力的中日關係。

（新華社）