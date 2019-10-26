【伊拉克示威】暴力衝突升至逾40死　軍警再用實彈

伊拉克國內多個地區再爆發新一輪反政府示威，政府軍警和伊朗支持的民兵組織，10月25日使用催淚彈、橡膠子彈和實彈等，意圖平息民眾的抗議活動。暴力衝突造成超過40人死、逾2000人受傷。

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路透社引述警方消息指，在南部城市阿馬拉（Amara）的示威衝突期間，有一名政府情報人員及一個民兵組織「正義聯盟」（Asaib Ahl al-Haq）的成員死亡。

示威者方面，伊拉克人權機構IHCHR稱，10月25日在巴格達有8名示威者身亡，路透社引述消息稱，當中至少5人曾遭催淚彈罐擊中。在南部，伊朗支持的民兵組織「正義聯盟」向示威者開火，造成至少9名示威者身亡，示威者則試圖到該組織的辦公室放火。

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示威者：想要工作、食水、電力與安全

16歲的巴格達示威者穆罕默德（Ali Mohammed）表示「我們所要求的就是工作、食水、電力與安全。這就是我們想要的。」

不少年輕示威者揮舞國旗，高叫「我以生命與血來保衛伊拉克」的口號。

在10月初，伊拉克多個城市已曾爆發一輪反政府示威，當時造成149名示威者死亡，逾3000人受傷，另有8名安全部隊成員死亡。當局曾承認使用過份武力。