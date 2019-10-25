伊拉克多地再爆發反政府示威　首都巴格達最少2死350傷

伊拉克繼10月初爆發生大規模反政府示威後，當地多個城市10月24日起再爆發大型衝突。在首都巴格達，最少有2人死亡，逾350人受傷。

伊拉克示威：示威者不滿國家失業和貪腐問題嚴重，有人手持國旗上街抗議。（Reuters）

路透社引述警方及救護消息指，其中一名示威者被催淚彈擊中面部後死亡。報道指，由於有大批示威者前往當地市中心高度設防的「綠區」（Green zone），伊拉克安全部隊發射催淚彈及閃光彈驅散人群，造成最少350人受傷。

在南部城市納西里耶（Nasiriya），有最少3000名示威者闖入省政府大樓並放火；在米桑省（Maysan）阿馬拉（Amara），有示威者衝擊當地一個什葉派民兵組織的辦事處，警衛開槍還擊，造成6人受傷。另外在穆薩納省（Muthanna），有政黨辦公室遭人縱火。

伊拉克民眾不滿現任總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）政府貪腐和官僚化，加上失業問題嚴重，因此走上街頭抗議，甚至有人要求直至政權倒台才罷休。伊拉克什葉派最高精神領袖西斯塔尼（Ali al-Sistani）原定以25日為限期，要求政府回應訴求，否則號召民眾上街。惟民眾決定提早行動。

總理邁赫迪表示，民眾有和平示威的權利，但政府不會容忍暴力。他承諾下周改組內閣和進行改革。

在10月初，伊拉克多個城市已發生反政府示威，造成149名示威者死亡，逾3000人受傷，另有8名安全部隊成員死亡。當局曾承認使用過份武力。