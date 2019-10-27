【中美貿易戰】傳北京就「第一階段」協議　提出撤銷關稅等條件

中美貿易官員在舉行高級別電話會議後，雙方均表示協議中的第一階段部分文本「接近確定」。不過，消息人士10月26日披露，北京方面提出一些條件，白宮貿易顧問納瓦羅則反對第一階段中美貿易協議。

10月25日，特朗普在中美官員通話後稱，談判進行得非常好，很多好事正在發生。（Reuters）

綜合媒體10月27日報道，美國貿易代表辦公室（USTR）發布公開消息顯示，在10月25日的高級別電話會議後，美中貿易官員「接近確定」協議的部分內容，並將繼續副部級的談判，但並未透露在什麼問題上中美雙方取得進展。

農產品顯然是這次討論的重點。中國商務部在發布的新聞通告中表示，雙方在美國進口中方熟制禽肉和鲶魚產品，而中國解除對美國家禽禁令上達成共識。雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成，約定短期內再次通話。

了解10月25日中美電話會議情況的人士向路透社透露，中國要求美國撤銷部分現有及計劃中的加徵關税措施，作為交換條件，中方預計將承諾擴大採購美國大豆等農產品。

兩位來自美國的消息人士指出，北京要求華盛頓在12月15日放棄對價值1,560億美元的中國商品徵收關税的計劃。其中，北京還尋求美方取消9月1日對價值約1,250億美元的中國商品徵收的15%關税。北京的回報將會是對美國部分農產品免除關税，包括大豆、小麥和玉米，但中國購買的最終數額還不確定。

值得一提的是，白宮貿易鷹派人士納瓦羅（Peter Navarro）10月26日接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）採訪時明確指出，反對美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日宣布的與中國的「第一階段」貿易協議。

10月10日，中國副總理劉鶴（中）會談前與美方代表合照，笑容滿面。（AP）

CNBC稱，納瓦羅提出異議的方面是，對部分協議中擱置知識產權和技術的保護感到特別不滿。

在美國《華爾街日報》10月21日公開的一場白宮智囊團內部會議，納瓦羅堅持認為美國對中國太寬容。

中美貿易戰已經持續了一年多，中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽率領的美國團隊舉行了磋商。這次談判取得了突破，按照特朗普說法，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成，11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。