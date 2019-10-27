中國首次派出破冰船雪龍2號　南極科學考察新突破

中國兩艘破冰船趕赴南極進行規模最大的第36次極地考察。俄羅斯極地專家馬爾吉亞諾夫10月26日表示，「雪龍2」號的能力要比南極強國所有船隻都要優越。

據俄羅斯衛星通訊社10月26日報道，中國派出兩艘破冰船，其中「雪龍2」號首次執行南極科考。可以期待，考察船將於11月末在南極「中山站」匯合。「雪龍」號還將訪問羅斯海特拉諾瓦灣（Terra Nova）恩科斯堡島（Inexpressible Island），參與中國第五座南極科考站的建設工作。該站預計2022年開始運行。

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中國極地研究中心學者介紹，「雪龍2」號破冰船的冰區作業能力和海洋調查能力都強於「雪龍」號，這就意味着可以擁有更多的極地海洋調查時間和作業區域，考察一些之前沒有能力前往的地方。其次，「雪龍2」號是名副其實的科考船，運輸只是輔助功能。而「雪龍」號科考功能較弱，是一條以運輸物資為主要功能的船隻。

馬爾吉亞諾夫（Wicheslav Marjyanov）指出，乘坐一艘船舶，很難做到一次訪問兩個常年站和一個正在建設中的站點，它們之間的距離太大。中國兩艘極地船在很大程度上能夠解決此類問題。

值得一提的是，中國《科技日報》曾援引消息人士稱中國在南極建設固定營運機場，首條起降跑道距「中山站」28公里。

馬爾吉亞諾夫稱，「我知道，他們想從中國直接用重型飛機飛到那裏，暫時還沒有這樣的跑道。中國極地專家們正在使用俄羅斯跑道，距『中山站』一公里。」

當然，中國極地專家已經第三年將自己的極地飛機定位在俄羅斯南極「進步站」機場。中國專家已對幾個地方進行測試，看能否做降落地點，也尋求過俄羅斯專家的幫助，看是否有適合建機場的冰區。

馬爾吉亞諾夫透露，「據我了解，2018年之前，還未找到此類區域。但既然計劃已經宣布，說明項目正得到資助。」