【中美貿易戰】37學者聯合倡議新經貿框架　促兩國停火

包括5位諾貝爾經濟學獎獲得者在內的中美37位著名學者10月27日在上海發表聯合聲明，促請美國及中國停止貿易戰。他們相信兩國可通過一個新的經貿磋商框架實現共贏，為此發表文件進行倡議。

美國貿易代表辦公室25日指中美雙方談判取得進展。（Reuters）

他們所提出的框架意在尊重兩國制定並實施本國政策的能力，推動兩國通過有效磋商來分享雙邊貿易的好處、減少損失，並促進全球貿易多邊領域中的公平競爭。

他們提出倡議的背景是，兩國經貿關係已經呈現令人擔憂的轉折點。他們認為目前的對立和僵局與兩個成見有關。文中認為在「深度融合」和「脫鉤」之間，還存在着第三條出路，即是給予兩國在制定多樣的產業政策、科技體系和社會標準等方面更大的自由度；給予兩國在制定多樣的產業政策、科技體系和社會標準等方面更大的自由度；建立一套經貿規則，防止任何國家採取經濟學家所說的「以鄰為壑」的政策——這樣的政策以傷害別國為代價增進本國的福利。

學者們擬定的方案把中美兩國的政策空間放在首位，並相對於現狀（世貿組織原則或法理）對之進行擴充，但也明確為「以鄰為壑」政策劃定紅線。他們相信這方案維護兩國在雙邊貿易中的現有利益，但不要求經濟模式的趨同。與「深度融合」和「脫鉤」這兩條路相比，這是一個折衷的方案。

有份起草的學者包括北京大學新結構經濟學研究院院長、博雅講席教授、世界銀行前首席經濟學家林毅夫；北京大學國家發展研究院院長、博雅特聘教授、長江學者姚洋；北京大學國家發展研究院金光講席教授盧鋒；清華大學五道口金融學院紫光講席教授、長江學者、清華大學國家金融研究院國際金融與經濟研究中心主任鞠建東；以及哈佛大學亞當斯學院教授、2007年諾貝爾經濟學獎得主馬斯金（Eric Maskin）。

聯合倡議中有份署名的學者包括北京大學、中國社會科學院研究生院經濟學教授樊綱、復旦大學世界經濟研究所原所長、經濟學院榮休教授華民、北京大學國家發展研究院金光經濟學講席教授黃益平、中國政法大學國際法學院教授孔慶江、對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院教授兼院長屠新泉、中國社會科學院學部委員、世界經濟與政治研究所研究員余永定、復旦大學經濟學院教授典院長張軍、中國社會科學院經濟研究所研究員典副所長張曉晶。2003年諾貝爾經濟學獎獲獎者恩格爾（Robert F. Engle）、2006年諾貝爾經濟學獎得主菲爾普斯（Edmund Phelps）以及2001年諾貝爾經濟學獎獲得者斯彭斯（Andrew Michael Spence）亦有份聯署。