巴格達迪身亡　伊拉克庫爾德分別提供藏身情報

美國10月27日證實ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）身亡。伊拉克和庫爾德敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）分別表示，有份向美軍提供巴格達迪的藏身情報，促成行動的成功。

伊拉克表示，經過整年持續監察，並且多得專責小組的成立，根據準確資料行事的國家情報局（National Intelligence Service）成功鎖定巴格達迪位於敘利亞伊德利卜省（Idlib）的巢穴。

路透社引述伊拉克情報官員指，伊拉克於西部沙漠秘密據點拘捕一男一女ISIS核心成員時，發現有關巴格達迪藏身地點的文件。他指，伊拉克一直與美國中央情報局合作，提供有關巴格達迪的珍貴情報，形容今次行動成功，達到殺死巴格達迪的最終目的。

美聯社另外引述伊拉克情報官員指，數個月前，美軍空襲伊拉克西部，巴格達迪一名助手身亡，助手的妻子被捕，並提供有關巴格達迪下落的情報。另一名伊拉克安全官員指，巴格達迪的親屬最近被捕，亦提供相關情報。

敘利亞民主軍高官哈利勒（Redur Xelil）透過，民主軍的情報成功鎖定巴格達迪的位置。他指，民主軍將會加強情報合作，將ISIS成員趕盡殺絕。他亦批評土耳其對敘利亞東北的攻擊導致巴格達迪行動延遲超過一個月。指標官阿卜迪（Mazloum Abdi）指，以美國為首的聯盟進行五個月的聯合情報行動，促成結果。