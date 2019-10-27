ISIS「大腦」巴格達迪屢傳死訊　5年不曾露面「神龍見首不見尾」

美國多個傳媒10月27日報道，伊斯蘭極端組織ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）已在敘利亞西北部被擊斃。不過消息正等待進一步證實，未知白宮在美國時間27日早上9時（香港時間今晚9時）發表的重大聲明是否與此有關。

巴格達迪盛傳在2017年6月被殺，但在2018年ISIS釋出一段錄音反駁他已逝世的消息。（Reuters）

美國《新聞周刊》（Newsweek）首先報道消息，報道引述美國國防部及美軍官員指出，美軍特種部隊10月26日在敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib）採取最機密行動，突襲巴格達迪藏身之處，一名相信是巴格達迪的男子引爆炸彈背心自殺。

需等待進一步證實

有關消息仍待進一步證實，英國廣播公司（BBC）報道指白宮未有確認消息，路透社引述美國官員確認突擊行動但未能證實巴格達迪已死，美國有線新聞網絡（CNN）報道指國防部未有回應。

特朗普在個人Twitter上表示「剛發生了大事」，白宮亦表示會在美國時間27日早上9時公布重大聲明，目前未知特朗普指的「大事」、白宮所指的重大聲明，是否與巴格達迪有關。

一份印有被列為國際恐怖分子的名單，ISIS首領巴格達迪當然被列為其中一員。（Getty Images）

巴格達迪過去多次傳出死亡

巴格達迪是伊斯蘭極端組織ISIS首領，被歐美及中東多個國家列為頭號恐怖分子，且過去不只一次傳出被殺的消息，其中在2017年6月的消息傳得最為廣泛且最受確認。

他在2014年曾在伊拉克摩蘇爾公開露面，在清真寺內發表演說，宣布建立「哈里發國」，然而此後他便離開公眾視線，通常以影片及錄音對外發布訊息。



2016年6月：一些中東媒體報道指巴格達迪已於6月12日，在美國針對敘利亞拉卡的一次空襲中喪生

2016年10月：有媒體報道指巴格達迪和3名ISIS成員被毒殺

2017年6月：敘利亞國家電視台報道指，巴格達迪在美國發動的砲擊轟炸中喪生

2017年6月：俄羅斯媒體報道指巴格達迪於5月在俄羅斯發動的一次空襲中喪生，消息得到當年俄羅斯軍方官員奧澤萊夫（Viktor Ozerov）的肯定

2017年7月：伊拉克新聞社引述ISIS的一個簡短聲明，聲稱巴格達迪已死。

然而在2018年8月，ISIS釋出一段聲稱是巴格達迪在穆斯林節日中的講話，終結了他在2017年6月被殺的消息。2019年4月ISIS再釋出一段聲稱是巴格達迪的錄像，稱讚2019年斯里蘭卡復活節爆炸案的肇事者。

而這次巴格達迪被殺，是繼2017年後再一次與巴格達迪死亡有關的消息。