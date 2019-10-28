美國被指走私敘利亞石油　俄羅斯國防部公布衛星畫面

土耳其對敘利亞庫爾德武裝發動軍事打擊後，美國先是宣布全線從敘利亞撤軍，而後又宣布為保護敘利亞油田而留守部分士兵。對此，俄羅斯國防部解釋了其中緣由。

俄羅斯衛星通訊社10月26日報道，當天俄國防部發布了數張衛星圖片，顯示了2019年8月和9月期間，有多輛石油運輸車輛聚集在敘利亞的代爾祖爾省（Der ez-Zor），俄國防部稱，這是美國將石油運出敘利亞的非法行動的一部分。

俄羅斯外交部發言人科納申科夫少將（Igor Konashenkov）稱，8月23日，衛星在代爾祖爾省以東約42公里處的達門探查到了大約90輛車輛，其中包括23輛油罐車。

9月5日，衛星在哈薩卡省又發現了25輛汽車，其中22輛是燃料卡車。9月8日，在代爾祖爾附近又發現36輛車，其中32輛是油罐車，在代爾祖爾的馬亞丁地區又發現41輛車，其中34輛是燃料卡車。

俄羅斯外交部發言人科納申科夫說，「美國現在所做的，就是在其武裝控制下奪取和控制敘利亞東部的油田，這很簡單，就是國際間的強盜行徑。」

他說：「敘利亞境內的所有碳氫化合物礦藏和其他礦藏都不屬於ISIS恐怖分子，更不屬於恐怖分子的美國保護者們』，而只屬於敘利亞。美國在敘利亞採取這種非法行動的真正原因，與他們所宣稱的理想，以及打擊恐怖主義的口號都相去甚遠。」

此外，科納申科夫還公布了美國動用武力，美企和私人軍事承包商，共同配合，「走私」敘利亞石油背後的細節。

報道稱，據俄羅斯情報機構稱，在美國監督下非法開採敘利亞石油的行動，是由一些「美國一流企業」和私人軍事承包商進行的，而美國特種部隊和空軍對其進行保護。

科納申科夫稱，一家由美國控制的名為「Sadcab」或「Sedcab」的公司出口石油，其收入會進入美國軍事承包商和情報機構的帳戶，這個「私營企業」每月的收入估計超過3,000萬美元，五角大樓和中央情報局用這筆錢「隨時準備『保護』敘利亞油井」，不受「隱藏的ISIS組織」干擾。