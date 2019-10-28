阿根廷大選變天　費爾南德斯勝出　左翼政府再度執政

阿根廷總統大選10月27日結束，點票顯示反對派中間左翼候選人費爾南德斯取得超過47%選票，勝出選舉。現任總統馬克里承認落敗，是次選舉亦被視為政府緊縮政策與左翼反對派提出「社會契約」的公投勝負。

阿根廷大選結束，獲悉費爾南德斯勝選，支持者狂歡起舞慶祝。（路透社）

阿根廷大選點票已完成超過90%，中間左翼候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）取得47%選票，尋求連任的保守派政府馬克里（Mauricio Macri）僅取得40%。馬克里在27日晚承認落敗。

馬克里表示已邀請費爾南德斯在28日稍後時間前往總統府，磋商交接事宜，費爾南德斯亦回應將確保交接順利。費爾南德斯預料12月就任成為阿根廷新總統。

阿根廷自2014年陷入經濟危機，馬克里上任後承諾會解決問題，但4年過去未有好轉。有馬克里支持者稱馬克里需要更多時間，因此這次大選亦被視為政府緊縮政策與反對派提出左翼經濟政策「社會契約」的公投，結果是反對派取得勝利。

然而，外界對費爾南德斯的上台能否解決經濟問題抱懷疑態度。特別費爾南德斯將任委任前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）擔任副總統。克里斯蒂娜奉行貝隆主義，被指是令當年阿根廷陷入經濟危機的元兇之一。費爾南德斯於8月初選大勝馬克里時，一度觸發股市及匯率大跌。