【中美貿易戰】華新設國家半導體基金　韓媒：或成貿易戰新導火索

中國一個新的國家半導體基金引起了眾多媒體的關注，韓媒認為，這半導體基金可能會讓中美貿易戰掀起更大風浪。

美國《華爾街日報》10月26日報道，中國新設一個價值2,041.5億元人民幣國家半導體基金，來推動「半導體崛起」。

據悉，這一半導體基金支持來自中國中央和地方政府支持的企業——包括中國國營煙草公司和中國開發銀行等。

報道稱，這是中國的「新軍費」，展示中國決心繼續追求獨立於美國技術並成為全球科技領袖的雄心計劃。

此前，中國一直公然提出發展本國半導體產業以掌握未來霸權的計劃。中國的長鑫存儲（CXMT）正式宣布年內將量產DRAM；中國國有企業清華紫光表示，為了在今後10年內加速量產DRAM，計劃投資1億元人民幣。

對此，韓國《朝鮮日報》28日報道稱，韓國IT業界認為，中國大規模成立半導體基金，可能會讓中美貿易戰面臨新的維度。

這在某種程度上意味着，中美貿易爭端的背後，還有美國對中國IT技術崛起的牽制，而這種牽制可能會變得更加嚴重。

報道稱，雖然中國政府在半導體領域投入了大量資金，但想馬上趕上三星電子、美國英特爾、台灣TSMC等領先企業並非易事。

韓國半導體業界相關人士說：「中國企業和韓國半導體企業之間的技術差距在5年至10年左右。但如果中國盲目以存儲器半導體的產量取勝，那麼供過於求引發整個市場動盪的風險會很大。」