【中美貿易戰】雙方通話首次出現兩大表述　邁向達成階段性協議

中美雙方經貿牽頭人10月25日進行了新一輪磋商之後的首次通話。中國官媒注意到，「雙方同意妥善解決各自核心關切」與「確認部分文件的技術性磋商基本完成」等，均是首次出現在聲明中。

中國官媒《經濟日報》微信公眾號「陶然筆記」10月27日晚發表評論文章稱，中美雙方在如何對待各自核心關切上正在形成共識。聲明首次出現「雙方同意妥善解決各自核心關切」的表述，說明中美在照顧彼此核心關切上的立場逐漸趨同。

其次，中美正逐漸鎖定磋商成果，一步步向階段性協議靠近。消息裏還有一句話，同樣也是首次出現，即「確認部分文件的技術性磋商基本完成」。

10月11日的中美第13輪高級別經貿問題磋商結束後，雙方經貿團隊溝通一直緊鑼密鼓爭分奪秒地展開。「部分文件的技術性磋商基本完成」，意味着中美正在鎖定此前磋商達成的共識成果。

文章認為，根據以往的經驗和慣例，隨着談判文件的技術性磋商完成，談判將進入文件翻譯，法律審核的階段，這意味着雙方向階段性協議再靠近一步。

「陶然筆記」評論稱，中美談到這個階段，在平等和相互尊重的基礎上，達成階段性協議的可能在一點點增加，這很不容易。

因此，眼下尤其需要雙方保持理性冷靜，相向而行，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切，努力創造良好環境，實現雙方共同目標。

中美接近達成第一階段協議目前充滿樂觀氣氛。被外界認為具有中國官方背景的微信公眾號「玉淵潭天」10月27日發文稱，期待中美經貿磋商達成第一階段協議，現在已經成為白宮的主流聲音。

文章稱，恐怕美方也意識到：貿易戰是很難打下去了，加税對雙方都沒有好處，也無法用加税達到目的，反而會對美國經濟和產業帶來不可逆轉的傷害。

文章強調，中美之間，關鍵是要以包容的心態尊重對方的發展權利，欣賞對方的發展成就，找到一條兩個社會制度、文化背景不同的大國在這個星球上長期和平相處、合作共贏之道。