【英國貨車39屍案】司機通過視象出庭　愛爾蘭同日拘一涉案男子

英國東部埃塞克斯郡10月23日有一輛貨車的貨櫃被發現藏有39具屍體。死者疑似是付錢予「蛇頭」，然後從比利時偷渡至英國的人。英國警方28日表示，他們在26日於愛爾蘭都柏林拘捕一名涉案人士。

英國貨車39屍案：英國貨車藏屍案的死者家屬10月27日前往越南義安省安城縣一間教堂出席周日彌撒。圖為一名佩戴白色頭巾出席彌撒的女子。（AP）

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埃塞克斯郡（Essex）警方表示：「愛爾蘭警方周六（26日）在都柏林港（Dublin Port）拘捕的男子，是10月23日周三發生的、有關39人被發現死在珀弗利特（Purfleet）一輛貨車內的涉案人士。」

警方目前拘捕5人，包括25歲男司機魯賓遜（Maurice Robinson）。魯賓遜被控39項誤殺罪，以及串謀販賣人口等罪，預定10月28日提堂。另外4人，當中2男1女是在25日被捕。上述男子則是警方26日在都柏林港拘捕的。他自北愛爾蘭，現年20多歲。

魯賓遜28日通過視象連結在切姆斯福德地方法院（Chelmsford Magistrates' Court）出庭，他確認自己的姓名及住址。影片中的他身穿灰色汗衫。他沒有申請保釋，將繼續被扣留至11月25日。案件屆時在倫敦的中央刑事法院審訊，他屆時會提出申訴。