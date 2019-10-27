【英國貨車39屍案】社區團體稱近20人失蹤　越南總理下令調查

英國貨櫃車箱39人死亡慘劇，有越南人社區團體稱近20人失蹤。越南總理阮春福下令地方當局調查，尋找案中是否涉及越南公民。

有收到訊息並承認曾支付偷渡費的家庭，已認定親人逝世，進行悼念。（Getty Images）

↓↓↓更多英國貨車藏屍案的圖片，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

事發於23日英國東部埃塞克斯郡（Essex），一輛貨車的貨櫃被發現藏有39具屍體，包括一名年僅十多歲的少年。最初警方指死者全為中國藉，但其後發現部分人可能來自越南，不排除有人持有偽造中國護照。

一個在英國的越南人社區團體表示，已收到近20名據報失蹤人士的照片，失蹤者年齡介乎15至45歲。其中一人來自越南北部的偏僻城鎮，當地神父表示，整個地區都被悲傷籠罩。

英國傳媒25日公開了一段懷疑在貨車內遇難女性，在貨車中傳給親人的訊息。因訊息使用越南文寫成，經媒體報道亦證實了接收訊息的家屬曾支付偷渡費用，揭發有死者可能來自越南。

英國警方已會見越南駐當地大使，討論如何加快識別死者身份，包括核對指紋和DNA檢驗。越南總理阮春福下令地方當局調查，尋找案中是否涉及越南公民，並下令警方調查販運人口活動，越南駐倫敦大使館亦開設查詢熱線。

案件目前已有5人被捕，包括貨車司機魯賓遜（Maurice Robinson）。魯賓遜被控39項誤殺罪，及串謀販賣人口等罪，預定10月28日提堂。