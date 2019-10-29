巴格達迪身亡　美媒：生前已經提名ISIS接班人

美國總統特朗普（Donald Trump）10月27日證實，極端組織ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經身亡。美軍行動同時導致巴格達迪親信兼繼承者莫哈吉爾（Abu Hassan al-Muhajir）死亡。不過美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，ISIS已經指定下任首領。

美國總統特朗普指，極端組織ISIS首領巴格達迪已經身亡。（美聯社）

報道指，卡達什（Abdullah Qardash）於8月獲巴格達迪提名掌管ISIS的「穆斯林事務」。消息透過組織官方的阿馬克通訊社（Amaq）廣傳，但從未獲組織公開認可。卡達什曾經是伊拉克軍官，是伊拉克前總統薩達姆（Saddam Hussein）的部下。

一名地區情報官員向《新聞周刊》透露，卡達什將會取代巴格達迪成為首領，不過角色的重要程度已經大不如前。他指，巴格達迪生前的角色很大程度只屬象徵意義，「巴格達迪沒有參與行動或日常事務，他所做的只是說『是』或『不是』，沒有任何計劃。」

有關情報官員也認為，ISIS將會攻擊敘利亞、伊拉克、歐洲和美國，並形容組織是「沈睡的巨人」，將會甦醒過來，製造不可預見的混亂和嚴重破壞。不過有另一名美國前情報官員則指，巴格達迪的死對ISIS有一定影響，認為如果巴格達迪透過信件和快遞批准行動和策略，他就有影響力。