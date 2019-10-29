特朗普：美國將在5G網絡與志趣相投國家合作

美國總統特朗普（Donald Trump）10月28日在一封信中說道，美國計劃與「志趣相投」的國家合作，促進新一代移動通訊5G網絡安全。

美國政府於2019年5月將華為列入實體清單。（美聯社）

報道稱，特朗普向10月28日至11月22日在埃及舉行的2019年世界無線電通訊大會（World Radiocommunication Conference）代表致信稱，美國計劃迅速部署5G服務，並且反對利用5G擴大對本國公民的控制和離間國家」。

美國一直督促各國不要讓中國電訊設備製造商華為公司參與未來的5G網絡，並聲稱北京可能將華為的設備用於間諜活動，而華為否認指控。

最近有報道指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）計劃容許華為參與5G網絡「無爭議」的部份；德國也表示在最新公布的安全規則標準中不會明確排除華為設備；挪威也於9月表示並無計劃阻止華為進入本國市場。

2019年5月，特朗普簽署行政命令，禁止美國公司使用構成國家安全威脅的公司所製造的電訊設備。命令指示美國商務部與其他政府機構合作，在10月中旬之前制定執法計劃。但截至目前，商務部並未發布相關計劃。

美國國會一直考慮立法，向小型和鄉村無線供應商撥款10億美元，用於替換華為和中興（ZTE）等公司的網絡設備。有國會議員表示，有關設備對國家安全構成威脅。

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）2018年4月一致投票通過新規則，以禁止使用政府計劃中的資金購買包括華為在內的公司設備或服務。據有關人士透露，委員會可能最早於11月投票表決最終規則。