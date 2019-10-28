【中美貿易戰】美媒：華府擬將盜竊知識產權的中國企業列黑名單

美媒援引知情人士的消息報道稱，美國特朗普（Donald Trump）政府正考慮將涉嫌多次「盜竊美國知識產權」的中國企業列入黑名單。白宮正在尋找除關税以外，對中國加碼施壓的其他方式。

據美國《華盛頓郵報》10月26日報道，三位要求匿名的知情人士透露，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）團隊正在尋求將侵犯美國版權和專利法規的中國公司列入商務部「實體清單」的可能性。

由於特朗普愈來愈認為，中國不會改變其法律與貿易行為，白宮高官正在尋找除關税以外的其他方式，利用美國法律在知識產權問題上對中國施壓。

進入實體名單將使這些中國企業由於沒有獲得特別許可證，很難在美國經營。被列入實體清單的公司大多被認為可能對美國造成軍事和恐怖主義威脅。特朗普政府則一直強調經濟安全是國家安全的一部分。

納瓦羅在一次簡短採訪中稱，有關他尋求通過行政令將中國公司列入黑名單的消息是「假新聞」。但《華盛頓郵報》的報道稱，熟悉該計劃的人已經看到了書面版本。

一名前副助理貿易代表對該報說，這樣利用「實體清單」並非沒有先例，但這樣將會令美國政府需要對知識產權方面的申訴進行評估，但卻沒有明確的程序可循。

美國前副助理貿易代表阿爾特巴赫（Eric Altbach）表示，從歷史上看，這不是使用實體清單的方式，這是對其授權的重大擴展。「這將使美國政府處於不得不在沒有特別明確程序的情況下，對知識產權方面的訴訟進行評估的境地。」