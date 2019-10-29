【英國脫歐】下議院否決提前大選動議　約翰遜堅決再推大選

英國首相約翰遜（Boris Johnson）提出於12月12日提前大選。下議院10月28日表決動議，最終以299票贊成、70票反對遭到否決。約翰遜隨即表示會再循另一途徑推動大選。

英國首相約翰遜期望於12月12日舉行大選。（美聯社）

約翰遜於表決後發言，指不會讓癱瘓狀況繼續下去，下議院不可以繼續用國家作為人質。他表示，政府將於傍晚公布提交簡短法案，推動12月12日舉行大選，實現脫歐。法案只需簡單大多數贊成便可通過，門檻比起提前大選動議所需的三分二支持較低。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）回應指，將會審閱政府提出的法案，期望清楚決定將無協議脫歐剔出選項。

約翰遜同日較早前去信歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），確認歐盟押後脫歐期限至2020年1月31日。他重申，不情願押後脫歐損害英國民主和英歐關係，同時促請歐盟成員國明確表示不會再次押後脫歐。圖斯克發言人指，收到約翰遜來信，將展開24小時的程序正式通過押後脫歐。

約翰遜希望趁所屬保守黨支持度領先之際舉行大選，獲得更大授權去推動脫歐。約翰遜曾出言向國會施壓，其後兩個留歐派小政黨表態支持提前大選。不過蘇格蘭民族黨和自由民主黨希望在12月9日進行大選。

英國下議院650席中，保守黨佔288席，最大反對黨工黨事前表明將棄權。本來已經預計動議不太可能贏得所需的三分之二國會議員支持。