英國首相發言人：尚未決定是否授權華為參與5G建設

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人10月28日表示，英國政府尚未決定是否授予中國電信業巨頭華為公司參與英國未來5G電信網絡的權限。

據英國路透社10月28日報道，約翰遜的發言人表示，英國政府將在適當時候做出決定。

此前，英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）27日報道稱，英國正準備做出一項決定，即允許華為參與該國5G網絡「無爭議」（non-contentious）的部分。

與英國政府高層接近的消息人士透露，最近幾天，關於華為的進一步會議在召開，英國首相約翰遜正在形成與英國前任首相文翠珊（Theresa May）一致的想法，即允許華為參與其5G網絡的無爭議部分。

報道稱，此決定可能會使英國與美國產生裂痕，美方擔心英國與中國走得太近。美國因擔心華為與中國情報部門關係過密，已封殺該公司，而約翰遜的決定可能會導致與美國總統特朗普（Donald Trump）出現齟齬。

由於英國被美國視為最親密的盟友，是否允許華為參與5G建設在英國成為一個極其敏感的問題。4月23日，英國國家安全委員會召開會議，決定允許華為「有限參與」英國的5G網絡建設，支持者包括文翠珊和多位大臣。