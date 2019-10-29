美國聯邦通訊委員會下月表決　將華為中興剔出政府補貼計劃

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）計劃11月表決，決定是否禁止電訊公司獲取政府補貼，用來支付來自華為和中興的網絡設備。委員會同時計劃要求美國鄉村電訊商移除有關公司的設備。

美國聯邦通訊委員會計劃11月表決，將華為和中興定性為國家安全風險。（路透社）

委員會亦計劃於11月19日的會議上，表決向電訊商諮詢從現有網絡移除和取代華為和中興設備的成本，並決定是否設立報銷計劃，用來抵銷移除設備的成本。國會的法案已經提出撥款7億至10億美元，協助電訊商移除設備。

鄉村無線協會（Rural Wireless Association）估計，取代華為和中興設備的成本最高達10億美元，並指華為於美國有40個顧客。

委員會主席帕伊（Ajit Pai）於聲明指，談到5G和美國安全，不能冒險並盡量往好處想。他表示，當美國將網絡升級至新一代無線技術5G，不能忽視中國政府利用網絡漏洞的風險，北京有機會藉此從事間諜活動、插入惡意軟體和病毒，並以其他方式危害關鍵通訊網絡。

如委員會表決通過禁令，華為和中興將有30日時間提出上訴。兩間公司暫時未有回應。

帕伊2018年3月首次提出禁止構成國家安全風險的公司獲取普遍服務基金（Universal Service Fund），但未有點名提到華為或中興。基金提供補貼，為鄉村或偏遠地區，以及圖書館和學校提供服務。