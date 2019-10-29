【中美貿易戰】特朗普為何急於簽署首階段協議　韓媒：為了連任

特朗普透露，中美將提前簽署第一階段貿易協議。對此，韓媒認為，這與貿易戰帶給兩國的經濟損失之大及特朗普的「連任」夢想有分不開的關係。

🔻有關中美貿易談判近來的進展🔻

韓聯社10月29日報道，中美貿易戰還在繼續升級中，中國對美的直接投資成滑坡式減少。

根據經濟合作與發展組織（經合組織）統計的海外直接投資動向數據顯示，2019年上半年全世界直接對外投資額為5,720億美元，與2018年同比減少了20%，其中，對經合組織成員國的直接對外投資額為3,040億美元，減少43%，對美國、英國、荷蘭等的直接對外投資大幅減少。

特別是中國對美投資只有12億美元。這與中國2016年上半年的對美直接投資的頂峰值相比，只有那時候的十三分之一。

中國企業對美的新投資大幅減少，現有投資也在處理中。經合組織相關人士稱，這一趨勢非常明顯的體現了中美貿易戰給經濟帶來的不確定性。

中美貿易戰斷斷續續打了一年多，對兩國經濟乃至世界經濟都產生了不小的影響。

在這樣的背景下，中美貿易談判暫時迎來較為可喜的成績，美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日宣布兩國達成第一階段貿易協議，28日說，他預計會與中國提前簽署第一階段貿易協議，「所以我會說我們會比預定計劃早一點，也可能早很多」。

對此，韓國《朝鮮日報》認為，近日來，特朗普突然決定從敘利亞撤軍，背叛了自己的同盟庫爾德人，以及在同中國的貿易戰爭中做出讓步，達成 「迷你協議」。這些轉變都是在為2020年的美國大選鋪路。

韓國《中央日報》評論稱，中美兩方提前簽署第一階段貿易協議，也是兩國意識到貿易戰對各自經濟的損失之大後，積極做出「彌補」的「迫切」表現。