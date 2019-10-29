格魯吉亞遭受大規模網絡攻擊　國營電視台、法院網站無一倖免

格魯吉亞10月28日遭到大規模網絡攻擊，數以千計網站被癱瘓，連國營電視台都無法正常運作。暫時未有組織承認責任，但有當地網民懷疑事件可能是俄羅斯所為。

格魯吉亞大部份網站在10月28日受到網絡攻擊，不少版面被改為前總統薩卡什為利的圖片，並附有「我會回來」的標語。（網絡圖片）

卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）29日報道，格魯吉亞大量網站在28日被大規模入侵，無論是法院、媒體、甚至是總統網站都成為攻擊目標，受影響的網站都顯示流亡海外的前總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）的照片，並加上「我會回來」（I'll be back!）的標語。

格魯吉亞伊梅季電視台（TV IMedi）新聞部主管奇赫拉澤（Irakli Chikhladze）於Facebook留言，指電視台沒收到訊號，因此無法播放節目。他又指另一間電視台Maestro亦遇到同樣情況。

Massive cyberattack affects thousands of websites in Georgia: Affected pages display photo of self-exiled former President Mikheil Saakashvili with inscription "I'll be back!" https://t.co/XsuMnBZnVp — Ultrascan HUMINT (@ultrascanhumint) 2019年10月28日

當地一個伺服器供應商Proservice28日晚上指，格魯吉亞的網絡空間在28日受到最大規模的攻擊，其中寄存國家機構、私人企業及媒體網站的Proservice成為其中一個目標，導致伺服器內大約1.5萬個網站受損，至今只成功回復約半數。

總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）的發言人承認，其網站亦成為攻擊對象，執法部門及內政部已經展開調查。

網絡專家：格魯吉亞政府網站猶如不設防

格魯吉亞已非首次受到大型網絡攻擊，早在2008年，當地與俄羅斯關係緊張，甚至發生軍事衝突，第比利斯（Tbilisi）政府指控莫斯科癱瘓當地大部分政府名主要銀行網絡，但對方否認，只稱或涉及個別俄羅斯人。英國廣播公司（BBC）高加索（Caucasus）地區記者Rayhan Demytrie引述網絡安全專家指，格魯吉亞的政府網站猶如「中門大開」，容易受到攻擊。

薩卡什維利在2004至2013年間擔任格魯吉亞總統，卸任後放棄當地國籍，轉而成為烏克蘭敖德薩（Odessa）州長，之後與前任州長有糾紛而在2018年被驅逐出境，但在2019年5月恢復烏克蘭公民身份。

立場親歐的薩卡什維利涉嫌擔任總統期間濫權而被格魯吉亞通緝，但他一直否認指控，在野黨及西方國家一直批評第比利斯政府的指控是政治「獵巫」行動。