特朗普取消與塔利班談判　美國歡迎中國舉辦阿富汗內部和談

美國與塔利班的和平談判在9月已經破局，美國特朗普稱取消與塔利班會談，在此背景下，美國10月28日歡迎中國舉辦阿富汗內部和平談判的方案。

中國、美國、俄羅斯以及巴基斯坦官員日前在莫斯科舉行一場關於阿富汗問題的會議，各方一致歡迎中國舉辦阿富汗內部和談。美國務院10月28日發表會議後的共同聲明稱，這次會議是10月24日至25日在莫斯科召開。

聲明還稱，與會的四方一致歡迎中國在北京舉辦下一屆阿富汗內部和談會議的提議，會議的參與方包括阿富汗政府代表、塔利班代表以及其他阿富汗領導人。

聲明指出，和談基礎上通過政治調解才能達成長久和平。為了和談創造條件，美國、俄羅斯、中國和巴基斯坦呼籲各方立即減少暴力。

四國還提議，阿富汗政府和塔利班在和談開始時釋放大部分在押人員。此外，中美俄巴四國期望，阿富汗政府和塔利班在和談期間能夠遵守停火協議。

聲明稱，四國還呼籲所有阿富汗人，包括政府和塔利班，確保阿富汗土地不被國際恐怖分子利用來威脅他國安全。

9月份，在阿富汗發生包括一名美軍士兵在內的12人被炸死事件後，美國總統特朗普（Donald Trump）叫停了與塔利班的談判。該談判旨在實現美國和其他外國軍隊撤離，作為交換，塔利班承諾停止武裝行動。美方希望，與塔利班的這一交易能為實現停火、在阿富汗政府同塔利班之間的權力分享談判鋪平道路。

美國和塔利班談判破局之後，中國試圖重啟相關的對話。9個月，塔利班的代表與中國專門負責阿富汗事務的代表在北京見面。

10月22日，塔利班的發言人沙欣（Suhail Shaheen）在多哈宣布，中國邀請了阿富汗的兩大敵對團體在中國舉辦會議，討論停火的可能性。據悉，該會議將在10月29至30日在舉行。

針對阿富汗和談在北京舉行，中國外交部發言人耿爽10月29日回應說，中方堅定支持「阿人主導、阿人所有」的廣泛包容性和平和解進程，支持包括阿富汗政府、阿富汗塔利班在內的阿國內各派開展對話，我們願在尊重阿各方意願基礎上，為推進阿和平和解進程，包括阿人內部對話和談判提供便利和幫助。「如有這方面的消息，我們會及時發佈。」

德國之聲報道稱，專家認為，塔利班和喀布爾之間的不合是阿富汗達成政治穩定的主要障礙。除非那些問題能夠解決，否則美國和塔利班的對談不會有結果。因此，如果中國政府能夠成功調停阿富汗內部的不同勢力，並且強迫他們解決問題，美國關於撤出阿富汗的談判就可以重啟並且獲得成果。

喀布爾的阿富汗問題專家彌爾（Horoon Mir）告訴德國之聲，中國已經在阿富汗的和平進程方面研究很多年了。「中國透過盟友巴基斯坦對塔利班發揮重大影響力。北京也與支持和塔利班對談的阿富汗政治人物建立了良好關係。」

彌爾也認為，中國甚至有意邀請阿富汗加入「上海合作組織」這個2001年創辦，在政治、經濟、安全等方面開啟歐亞合作的組織。

喀布爾的阿富汗安全專家柯西斯坦尼(Jawid Kohistani)告訴德國之聲：「中國會對調停阿富汗的和平進程有興趣，是出於對其國內政治的關心。中國對於新疆維吾爾勢力試圖從阿富汗的衝突中獲益十分關切。」中國與阿富汗有一段共同邊界。

柯西斯坦尼也認為，中國希望美國和北約組織的勢力退出阿富汗，以便讓中國在該區域擴大經濟影響力。