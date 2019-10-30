【英國貨車39屍案】警方通緝北愛一對兄弟　越南：未確認死者國籍

英國警方10月29日宣布通緝一對來自北愛爾蘭的兄弟，指他們對於貨車藏屍案的調查至關重要。同時，越南外交部副部長阮國強（Nguyen Quoc Cuong）向路透社表示，暫時仍未確認死者的國籍。

英國警方通緝一對來自北愛爾蘭的兄弟，懷疑涉案。（美聯社）

涉事貨車司機魯賓遜（Maurice Robinson）被控39項誤殺罪、洗黑錢、串謀販賣人口和串謀協助非法移民。控罪書指，被告與休斯（Ronan Hughes）和其他人串謀犯案。

警方指，40歲的休斯和34歲的弟弟克里斯托弗（Christopher Hughes）來自阿馬（Armagh），同樣涉嫌誤殺和販賣人口。相信二人目前於北愛爾蘭，但亦與愛爾蘭有聯繫。

涉事拖車所屬公司的代表律師指，休斯簽署租賃文件，租出涉事拖車。而克里斯托弗則是物流公司董事，曾於2016年接受訪問時透露，公司車隊有9架貨車，於瑞典、丹麥、意大利、英格蘭和愛爾蘭運作，有6名全職員工。

越南外交部副部長阮國強表示，正在嘗試加快核實死者身份，但未有設下死線。越南政府28日指，英國警方已經向河內轉交4名死者的資料，作進一步調查。外交部亦發聲明指，暫時收到14個家庭的資料要求協助。