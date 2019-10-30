智利示威者拒接受政府讓步　街頭再聚要求取代憲法

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）宣布改組內閣，但仍未能平息民憤。示威者連續第12日走上街頭，10月29日於廣場聚集，堵塞主要道路，爭取社會平等和更好的公共服務，並且要求取代獨裁時期的憲法。

示威者戴上電影《V煞》主角的面具。（路透社）

▼想觀看更多智利示威的相片，請點擊以下圖輯：

+ 4 + 3 + 2

民眾於首都聖地亞哥市中心遊行，當中包括幼稚園教師和醫療工作者。另外亦有年輕示威者破壞商店和地鐵站，指只有暴力會迫使政府讓步。聖地亞哥市中心自28日晚起已有人縱火，附近街道亦佈滿碎裂的玻璃。意大利廣場（Plaza Italia）的氣氛則較平和。

18歲的示威者巴雷拉（Catalina Barrera）認為，皮涅拉宣布改組內閣未有達到目的，指示威會持續。她表示，如果經過周五的大型示威，民眾只換來改組內閣，而政府繼續提名同一類人，那暴力會成為唯一的選項。

示威者要求改革社經模式，同時不滿退休系統。智利市場主導的社經模式將養老金、衛生和教育全部或部份私有化。而退休系統則強迫民眾將一成收入轉交私人基金經理，但最終獲得的退休金只能應付大部份人每月開支的三分一。

另一項訴求為取代現有憲法。智利的憲法於1980年軍事獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）時期寫成，為國家市場導向系統的法律基礎。示威者指，憲法將經濟幾乎所有方面的私人控制設為優先考慮，是國家問題的根源。

總統發言人譴責示威者引起的混亂狀態，指不反映大多數人的意願。她表示，暴力行為超出社會運動的合理要求，呼籲所有智利人向暴動說不。檢察官表示，連日示威造成最少18人死亡，7,000人被捕。企業損失逾14億美元。