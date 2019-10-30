特朗普：阿富汗比芝加哥安全　批評警察局長未能遏止犯罪

美國總統特朗普近日出席在芝加哥舉行的國際警察局長年度會議，並在開幕禮致辭。然而特朗普卻在年會上大肆批評芝加哥警察局局長，引發熱議。

特朗普因批評芝加哥安全問題陷入輿論漩渦。（Reuters）

特朗普10月28日在國際警察局長年度會議上表示，「今天有一個人不在這裏，他在哪裏呢？我好想和他談一談。說實話，這個人比任何人都應該在這裏，因為也許他可以從中學到一些東西。那個人就是芝加哥警察局局長埃迪·約翰遜（Eddie Johnson）。」

特朗普說：「約翰遜那些人啊，總是把罪犯和非法移民帶來芝加哥居民面前。也許這是他的價值觀使然。但是說實話，這些價值觀對我來說就是一種恥辱（a disgrace）。」

特朗普在談話中提到，2018年一年，芝加哥共有565人被謀殺；約翰遜上台以來，謀殺致死人數高達1,500人，槍擊案受傷者更是高達13,067人。

特朗普稱，「這令我們國家蒙羞。全世界都在談論芝加哥。相比之下，阿富汗是一個安全的地方。這是真的。」

對此，霍士新聞28日報道，約翰遜28日下午回應了特朗普的批評。約翰遜在新聞發布會上認為特朗普的一番話忽略了芝加哥市近幾年犯罪率持續下降的事實，他說：「今天，那些被總統批評沒有能力保護這座城市的警察，卻一整天都在保護他。」