【中美貿易戰】雙方或無法在智利簽署協議　不利消息致美股轉跌

美國政府一名官員10月29日稱，美中第一階段貿易協議可能無法如期於11月在智利簽署，文件可能無法及時完成。上述講話披露後，美股轉跌，投資者認為美中達成協議還有一段距離。

據英國路透社10月29日報道，美國政府一名官員29日稱，美中第一階段貿易協議可能無法如期於11月在智利簽署，但這並不意味着協議正在瓦解。

這位官員說：「如果沒有在智利簽署協議，並不意味着協議就此瓦解。這只是表明（協議）還沒有準備好」，「我們的目標是在智利簽署，但有時第一階段貿易協議的文件可能還沒準備好。目前進展良好，我們希望能在智利簽署。」

美國總統特朗普（Donald Trump）、美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與其他美國高官均曾表示，協議正在取得良好進展，但同時也指出，如果該協議沒有在智利亞太經合組織（APEC）峰會上最後確定，那也沒有關係。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，美中雙方仍在努力完成臨時性協議的工作。

他說，正如特朗普總統幾周前所說，美國已經與中國達成了第一階段的協議，雙方都在努力最終確定文件，以便在智利簽署。

在路透社報道特朗普政府官員上述講話後，美股轉跌，因投資者押注備受關注的美中貿易談判離達成協議還有一段距離。

此前，美國總統特朗普於10月28日表示，美中有望提前簽署第一階段貿易協議。白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）10月29日也表示，美國和中國就貿易關係方向達成諒解，美貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美財長姆努欽正在與北京達成「極好的協議」。