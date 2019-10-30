【中美貿易戰】庫什納：兩國就貿易關係方向達成諒解

美國白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）10月29日表示，經過長達近16個月的貿易戰後，美國和中國就貿易關係方向達成諒解。

美國白宮高級顧問庫什納到沙特阿拉伯利雅得出席未來投資倡議峰會。（路透社）

庫什納於沙特阿拉伯利雅得的未來投資倡議（uture Investment Initiative）峰會上指，貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）與北京達成極好的協議。

庫什納表示，認識總統特朗普（Donald Trump）的人就知道，他會作定認為是正確決定。庫什納認為，美國最終與中國就未來前路的方向達成共識。不過他未有提到任何有關中美首階段貿易協議的內容。

庫什納承認，中美貿易糾紛對特朗普構成政治成本。不過他認為糾紛促成的貿易協議會將職位帶回美國。

特朗普之前已表示，計劃11月在智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，與中方簽署首階段貿易協議，但未有提到具體時間。

路透社報道，有熟悉計劃的人士透露，11月17日是特朗普與中國國家主席習近平可能會晤的日子。不過白宮則回應指，目前日期仍未確定。