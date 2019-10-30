日媒：中國研發經費逼近美國　十七年間猛增10倍

日本政府發佈的報告顯示，中國近年的研發經費總額已經逼近美國，從2000年開始到2017年增長至10倍左右。而日本的研發費約為中美兩國的三分之一。

《日本經濟新聞》10月29日報道，日本文部科學省的科學技術與學術政策研究所發佈的《科學技術指標2019》顯示，中國的研發費正逐漸達到與長期位居世界第一的美國並肩的水平。

在2017年的研發費總額方面，美國為55.6萬億日元，中國為50.8萬億日元。這個數據是名義金額，按經濟合作與發展組織（OECD）購買力平價（Purchasing Power Parity，PPP）換算。

OECD推算，日本在2017年的研發費總額為17.5萬億日元，僅為中美兩國的三分之一左右。

5G網絡技術成為各國科學研究的其中一個主戰場，其中華為在5G有舉足輕重地位，任正非表示，華為可以對美國公司完全轉讓5G技術。（Getty Images）

報道提到，中國的研發費從2000年開始到2017年增長至10倍左右。依靠雄厚的資金實力，中國在人工智能（AI）等最尖端IT技術、生命科學、材料開發等廣泛領域大規模研發，研究水平亦快速提升。

評論指，日本無法正面與中美兩國抗衡，因此認為東京政府如何有效活用有限的資金提高競爭力成為關鍵。