任正非證實北京曾討厭華為　公司崛起靠五大良機

中國電信業巨頭華為公司創辨人、CEO任正非證實，中國政府當初確實不喜歡華為，甚至想把華為關掉，但華為把握住了五個機會，讓中國政府逐漸接受華為，消除了誤解，華為也在一步步成長壯大起來。

中國電信業巨頭華為公司的華為心聲社區發布了華為創辨人、CEO任正非10月22日接受歐洲新聞台記者Damon Embling採訪的紀要。

Damon Embling提問稱，曾幾何時，中國政府確實不喜歡華為，不是嗎？他們甚至想把華為關掉，對吧？

任正非對此肯定地回答「是的」，在早期，中國政府對華為不太了解。因為華為實行的是員工持股制度，也就是員工擁有資本，可能被誤解為資本主義公司，不符合社會主義條件。

任正非說，這個誤解在十多年前就逐漸消除了，因為華為給政府納税愈來愈多。現在華為每年給世界各國政府納税約200億美元，其中大部分是繳納給中國政府的。

中國政府看到華為對社會的貢獻，也看到華為公司誠信、遵守法紀，因此就逐漸認識、接受華為了。這是第一個機會。

第二個機會，任正非透露，是二十多年前去非洲等地，有些國家正在發生戰亂，西方公司全部撤退了，不能給這些國家提供通信設備，而華為當時在中國農村市場賣的設備對他們是適用的，所以華為在國外也站穩住腳，累積了一定資本。

華為在國外市場的成功，也給了中國政府一種信心，華為不是在中國佔了便宜發展起來的，而且在國外也發展起來。後來華為進入歐洲，中國政府看到華為能進入發達國家，認為華為公司還是好的，誤解也就消除了。

第三個機會，華為進入歐洲以後，有很多巧合。產品重量對歐洲特別重要，因為歐洲沒有那麼多鐵塔、電杆……安裝基站，大部分都安裝在舊房子上，如果設備太重，房子承受不住。因此，華為的設備在歐洲受到歡迎，飛快地進入歐洲，這就是SingleRAN佔有歐洲的故事。

第四個機會，世界通信經歷了七、八十年的發展，每一個階段政府在分配頻率時，給營運商在這個頻段上分一小段，過段時間在那個頻段上再分一段，老牌的營運商有十幾個頻段，就對應需要十幾根天線，每根天線都有不相同的電子部件組成。而且多根天線導致承重加大，這都是成本。

華為利用我們自己的這個算法，把十幾根天線合成一根天線，把幾種制式的設備合成一個設備，叫「多頻多模」，這是華為獨創的技術，這讓華為的無線通信一下子站在領先世界的舞台上。

任正非指出，華為的領先，不是從5G開始的，4G已經領先了。

第五個機會，還有一個巧合。其實華為前些年也快衰退了，因為市場趨於飽和，要感謝喬布斯（Steve Jobs）發明蘋果手機iPhone，打開了移動互聯網，一下把電信設備網撐開了，大家多買設備，華為多賺錢，就活下來走到了今天。