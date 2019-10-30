美國民主黨公開彈劾特朗普決議案文本　白宮：一開始已是騙局

美國政壇對彈劾總統特朗普的調查持續，國會民主黨人10月29日公開一份決議案文本，為下一個步驟鋪路。不過白宮被批評正式啟動彈劾程序反映整個調查是騙局，亦有民主黨議員直言，議案獲通過的機會不大。

美國民主黨國會議員10月29日公開一份8頁長的決議案，為展開彈劾特朗普的下一輪調查奠下基礎。（AP）

民主黨29日公開一份長達8頁的決議案，內容包括批准舉行公眾聽證會，以及容許共和黨人傳召證人及取得早前進行的閉門聽證會書面供詞，不過最終決定會仍在由民主黨控制的委員會手中。

眾議院程序委員會（House Committee on Rules）主席麥戈文（Jim McGovern）表示，該決議案為國會展開公眾彈劾調查程序鋪下明確路徑。

決議案預計在31日表決，白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）發表一份強硬措詞，指調查一開始已是「沒有認受性的騙局」，並稱國會的舉動沒有澄清白宮在事件上的權利。

雖然民主黨普遍支持對特朗普展開彈劾調查，有來自特朗普2016年大選勝出州份的民主黨議員范德魯（Jeff Van Drew）認為，他個人並不反對調查，不過認為參議院由共和黨控制，因此認為大家已經花費太多時間在一個不太可能獲通過的調查上，更令特朗普以為自己從此脫罪。