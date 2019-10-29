美眾議院10月31日表決彈劾程序　特朗普黑材料首度公開

美國眾議院全體議員將在10月31日首次正式就彈劾美國總統特朗普（Donald Trump）的程序表決支持或反對。議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，9月24日以來數周閉門聽證會掌握的內容會首度公開。

特朗普10月27日在白宮召開隆重的新聞發佈會暨電視直播講話，宣布成功刺殺極端組織ISIS領袖昤格達迪的重大勝利。此舉雖有撤軍敘利亞北部的馬後炮之嫌，但政治分量難以抹殺。（Reuters）

此次全體表決，旨在確保調查透明，為調查程序確立方向。

佩洛西在寫給民主黨眾議員的公開信中提到：「這一步驟將清除有關特朗普政府是否可以扣留文件、阻止證人作證、無視正規授權的傳票，或繼續阻礙眾議院行動的任何疑問。」

此外，佩洛西補充稱，此次表決將標誌着眾議院將正式舉行公開聽證會，把閉門聽證會時收集到的內容對外公開。

自9月24日正式啟動彈劾案，眾議院三個委員會已舉行了數周的閉門聽證會，收集有關特朗普及其幕僚對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求對方協助調查民主黨2020年總統候選人拜登（Joe Biden）的黑材料。

特朗普亦想知道閉門聽證會的內幕，比如佩洛西拿到了自己何種黑材料。而在10月22日，特朗普在推特（Twitter）上說道：「民主黨的騙局沒完沒了！他們無所事事！」 他亦轉發了共和黨眾議員阿德爾霍爾特（Robert Aderholt）的一條推文，對方稱「彈劾程序實際上是在國會大廈的地下室裏關着門進行的，不讓你看到發生了什麼。這真是諷刺！」