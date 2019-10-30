美國出席東盟會議官員代表級別大降　中國李克強將赴會

第35屆東盟峰會及相關會議將於10月31日至11月4日在泰國曼谷舉行，與中國方面相比，美國出席會議的官員的級別比較低。

白宮網站10月29日發佈聲明稱，美國總統特朗普（Donald Trump）任命國安顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）作為他的特使，出席峰會。聲明還說，美國商務部長羅斯（Wlibur Ross）也會同行，羅斯也將是在曼谷舉行的第二屆印太商業論壇的美國政府高級代表。

聲明還稱，羅斯還將帶領一個高級貿易代表團，於11月3日至8日訪問泰國、印尼和越南。

針對美國出席東盟系列會議的人員，美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）稱，同此前相比，這次算是降級了。特朗普2017年出席過馬尼拉東盟系列會議，美國副總統彭斯（Mike Pence）2018年也出席了新加坡東盟系列會議。

報道還稱，美國出席人員級別的降低肯定會讓那些擔心中國不斷擴大的影響力的亞洲盟友失望。

報道還指出，特朗普的前任奧巴馬（Barack Obama）在任期內，幾乎每年都參加了東盟系列會議，除了2013年，他因為政府關門不得不取消訪問。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲經濟高級顧問古德曼（Matthew Goodman）說，美國的出席方案真是個問題。

CSIS的高級研究員西萊特（Amy Searight）說，美國沒有高級領導人出席這次會議，這將是頭條。這也讓人質疑本屆政府對自由和公開的印太戰略有多認真。「這確實讓人懷疑美國作為該地區戰略伙伴的可靠性。」

中國：李克強將赴會

與美國相比，中國出席東盟系列會議的人員規格要高很多。中國外交部10月25日就宣布，中國國務院總理李克強將出席在泰國曼谷舉行的第22次中國—東盟（10+1）領導人會議、第22次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第14屆東亞峰會（EAS），並對泰國進行正式訪問。

與此同時，據路透社10月29日報道稱，美國與中國之間的緊張關係對中國支持的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）反而產生了推動的作用。分析人士說，當東南亞國家領導人本週在泰國曼谷開會的時候，這項協議有可能取得重大進展。