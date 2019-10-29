中美貿易戰加速RCEP談判　東盟峰會期間或有重大進展

第35屆東盟峰會及相關會議將於10月31日至11月4日在泰國曼谷舉行，外界預計區域全面經濟夥伴關係協定談判將取得重大進展。

路透社10月29日報道稱，美國與中國之間的緊張關係對中國支持的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）反而產生了推動的作用。分析人士說，當東南亞國家領導人本週在泰國曼谷開會的時候，這項協議有可能取得重大進展。

中國國務院總理李克強（右）將出席這次東盟系列峰會，中國一直在力推RCEP。（Reuters）

RCEP共有16個國家，除了東盟之外，還有中國、印度、澳洲、日本、新西蘭和韓國。它們擁有全球1/3的GDP和將近一半的人口。一旦達成自貿協定，它將是世界最大的自貿區。

2012年以來，有關談判的進展速度明顯放緩，原因是印度等主要國家對大量中國商品的湧入感到不安。

但是，觀察人士說，今年美中貿易戰加重了各方對經濟增長和地區安全的擔憂，有關問題的談判反而得以加快。

路透社引用新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所的東盟研究中心主任唐秀蒙（Tang Siew Mun）的話說：「我們聽到人們說隧道盡頭的亮光了。實際上，這個隧道並不長。」

唐秀蒙說：「現在勢頭有了，需要政治家把事情做完就行。」

東盟的輪值主席泰國這個月表示，市場準入的談判完成了80.4%，20章中已有14章達成了共識。東盟與RCEP的其他成員的談判將在東盟峰會之後進行。

報道稱，在亞洲，感到貿易戰壓力的並不只是中國。雖然一部分公司為了避免美國的關税已經把生產從中國遷走，但是國際貨幣基金組織（IMF）的經濟增長預測顯示，東盟最大的5個經濟體今年的增速將從去年的5.3%下調到4.8%。印度的增速將從去年的6.8%下降到6.1%。