美國參議院通過《台北法案》　國台辦堅決反對

美國參議院10月29日一致通過《台北法案》（TAIPEI Act），要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區以至全球各國的正式外交關係和非正式夥伴關係。在北京，國台辦表明堅決反對美國插手台灣問題。

參議院外交關係委員會（Senate Committee on Foreign Relations）9月25日通過《台北法案》，29日獲參議員一致通過法案。眾議院外交委員會（Foreign Affairs Committee）預料30日表決眾議院版本的《台北法案》。

美國參議院10月29日一致通過《台北法案》，要求行政部門採取積極行動支持台灣與全球的外交關係（Reuters）

參議院版本的《台北法案》目的在表達美國支持台灣維繫全球邦交。法案提到，自總統蔡英文2016年當選以來，中國增強對台灣施壓；強調台灣與美澳印日等國的非官方關係，對強化台灣經濟及維持其國際空間上有重大利益。

法案指出，美國總統應常態地提供符合台灣需求的防禦物資，以應付來自中國現在及未來可能的威脅，並且依據《台灣旅行法》鼓勵美國高階官員訪台。法案要求美國政策應以適當方式支持台灣，例如在一些美國已參與，但台灣未獲國家會員資格的的國際組織中表態支持。

國會亦建議華府應支持台灣強化與印太地區，以至全世界各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；對於顯著加強與台灣關係的國家，美國可適當地提升與該國的交往等。

國台辦批台灣發展外交是「癡人說夢」

國台辦發言人馬曉光說， 堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政，這立場是嚴肅和一貫。

馬曉光表示，台灣當局發展所謂的外交關係是癡人說夢和永遠不可能實現，美國打「台灣牌」，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平，損害兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。